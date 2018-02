El sacerdote católico y activista mexicano Alejandro Solalinde denunció hoy que el programa de control migratorio Frontera Sur, presentado en 2014, ha provocado un incremento de los ataques contra migrantes centroamericanos que transitan por México en dirección a Estados Unidos.

"Como ya no pueden subirse al tren, ya no hay rutas en la frontera sur y se van por todos lados. Esto los hace más vulnerables porque ya no podemos acompañarlos ni cuantificar los daños que sufren", dijo Solalinde en una rueda de prensa en el albergue para migrantes que administra en Ixtepec, sureño estado de Oaxaca.