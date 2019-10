La directora de Incidencia Política Save the Children, Nancy Ramírez Hernández (i); la directora general de Save the Children México, María Josefina Menéndez (d), y Gilberto Altamirano (c), de Red de Paz Mx, participan el miércoles 22 de agosto de 2018, durante la presentación del informe en Ciudad de México (México). EFE/Sáshenka Gutiérrez/Archivo