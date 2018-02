Judith, una mujer de carácter firme y voz quebradiza, es viuda y madre de tres hijos, abandonó el trabajo sexual cuando se casó y formó una familia, pero los gastos por el asma que padecía su hija la condujeron a retomar su antiguo oficio.

"No tenía los recursos para sacarla adelante, la llevé al hospital y me dijeron que necesitaba tanque de oxígeno y me daban pocas horas de vida para mi hija", comenta en entrevista con Efe.