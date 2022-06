Jenn Budd, una ex oficial de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. que ahora aboga por los inmigrantes, posa para Efe durante una entrevista el 29 de junio de 2022, en la frontera de San Ysidro en San Diego, California (EE.UU.). EFE/ Manuel Ocaño

La muerte esta semana de 53 migrantes en un tráiler en San Antonio (Texas) "era cosa de tiempo y puede repetirse", asegura a Efe Jenn Budd, una ex oficial de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. que ahora aboga por los inmigrantes y relata su drama en el libro "Against the Wall" (Contra el muro).

Después de pasar seis años como oficial migratoria, reconocer que era racista y denunciar amenazas de sus excompañeros por sacar a la luz pública irregularidades dentro de la institución, Budd recoge en el libro que presentó por estos días la desilusión de su carrera con el uniforme.