El presidente, Donald Trump, dejó claro hoy que no le importan las consecuencias que un cierre del Gobierno pudiera tener para los republicanos en las elecciones legislativas de noviembre, a lo que está dispuesto a llegar si el Congreso no da fondos para la construcción de su muro con México.

"No me importa cuáles sean las ramificaciones políticas, nuestras leyes de inmigración y seguridad fronteriza han sido un desastre completo y total durante décadas, y no hay forma de que los demócratas permitan que se solucione sin un cierre del gobierno", aseguró hoy Trump en su cuenta de Twitter.