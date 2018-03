La moderadora Gabriela Teissier presenta al panel: Elizabeth Romero, ejecutiva de la División de Pequeñas Empresas del Bank of America; Raúl Porto, presidente y propietario de Porto's Bakery Inc.; Monica Villamil, directora ejecutiva y de operaciones de Real Estate Investor, y Moisés Cisneros, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Latina de Los Ángeles, durante un almuerzo de negocios con propietarios de empresas y miembros de la comunidad latina hoy, martes 6 de marzo de 2018, organizado por el Bank of America, en Los Ángeles, California (EE.UU.). EFE