Fotografía cedida por la institución The Hispanic Council donde aparecen (de i-d) el profesor asociado en el Departamento de Inglés de la Universidad George Washington, Antonio López; el profesor adjunto de Historia en en la Universidad George Mason, Larrie Ferreiro; el profesor de Lehman College de la City University of New York, Miguel Pérez; Gina Flores, de la Asociación de Líderes Hispanos; el presidente de The Hispanic Council, Daniel Ureña; la consejera cultural de la Embajada de España en Washington, María Molina, y el miembro del Consejo Asesor de The Hispanic Council y presidente de la Asociación de Líderes Hispanos, Octavio Hinojosa, mientras posan durante su participación en un encuentro de un grupo de historiadores y líderes de la comunidad latina para analizar la influencia española en el país norteamericano celebrado hoy, martes 9 de octubre de 2018, en la Antigua Residencia del Embajador español en Washington, DC (EE.UU.). EFE/The Hispanic Council/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS