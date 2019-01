Ford y Volkswagen (VW) anunciaron hoy la formación de una alianza para el desarrollo y producción de vehículos que esperan les otorgue en el futuro una ventaja competitiva frente a sus rivales de cara a la radical transformación que vive el sector.

Aunque el acuerdo anunciado hoy en Detroit por los máximos ejecutivos de la compañía se refiere al desarrollo y producción de furgonetas y camionetas "pickup" de tamaño medio, las dos compañías dejaron claro que su intención es ampliar la alianza al desarrollo de vehículos eléctricos y autónomos.

Tanto el director general de Ford, Jim Hackett, como el de VW, Herbert Diess, explicaron que las nuevas tecnologías suponen grandes inversiones para todos los fabricantes y que compartir los costes, y los riesgos, es lo más inteligente.

Lo que Ford y VW sí han acordado tras meses de negociaciones es la firma de un memorando de entendimiento para "investigar la colaboración en vehículos autónomos, servicios de movilidad y vehículos eléctricos".

Pero Hackett insinuó durante una teleconferencia con medios de comunicación y analistas financieros que aunque los dos fabricantes no estaban anunciando hoy un acuerdo para el desarrollo de vehículos eléctricos y autónomos, eso no significa que Ford y VW no lo hayan alcanzado ya.

Hackett y Diess explicaron que habría más noticias en el próximo futuro y que las dos compañías necesitaban revelar en este momento los aspectos generales del resultado de meses de negociaciones para informar a sus accionistas y al público en general.

Según lo revelado, a partir de 2022 Ford y VW producirán de forma conjunta furgonetas comerciales y camionetas "pickup" de tamaño medio y que los beneficios financieros de esa cooperación se harán palpables en 2023.

Los directivos de Ford y VW dejaron claro en varios momentos durante la conferencia telefónica, que inicialmente iba a ser un conferencia de prensa en NAIAS, que el acuerdo no supone un intercambio accionarial como se realizó con la alianza entre Renault y Nissan.

Tanto Hackett como Diess explicaron que tampoco es el objetivo futuro que los dos fabricantes adquieran acciones del otro y que se mantendrán como entidades separadas.

"Ford y Volkswagen seguirán operando como dos entidades separadas y competidoras", declaró Hackett.

Igualmente, los vehículos fruto de la alianza serán comercializados de forma independiente por cada fabricante, con su propia marca e identidad.

Uno de los productos que la alianza generará es un nuevo "pickup" para Suramérica, Europa y África que sustituirá al VW Amarok que la marca germana comercializa en Latinoamérica.

Según lo indicado por Jim Farley, presidente de Mercados Globales de Ford, que también participó en la teleconferencia, el fabricante será el encargado de desarrollar y producir el "pickup" que, en principio, no se comercializará en Estados Unidos.

Ford también desarrollará y producirá furgonetas de grandes dimensiones para el mercado europeo mientras que VW estará encargada en el desarrollo de una furgoneta más pequeña para el ambiente urbano.

Los dos fabricantes señalaron que su intención es producir los vehículos en los mercados en los que serán vendidos. En el caso europeo, Thomas Sedran, director general de vehículos comerciales de VW, indicó que la producción se realizaría en las plantas que el fabricante tiene en Polonia o Turquía.

Sedran indicó que el objetivo de la alianza es ser "lo más competitivo posible" en términos de costes y que las plantas de estos dos países son "muy competitivas".

Aunque Hackett indicó que no espera que la alianza suponga un recorte del número de empleos en Ford, Farley sí dejo claro que en el caso de Europa, la compañía está en plena reestructuración de sus operaciones y que hará "todo lo que sea necesario" para ser rentable en la Unión Europea (UE).

"Hay áreas que no están rindiendo de forma adecuada y vamos a lidiar con eso", señaló Farley.

Tanto Ford como VW recalcaron que lo anunciado hoy es sólo el inicio de la colaboración entre los dos fabricantes y que el verdadero objetivo es llegar a un acuerdo para producir vehículos eléctricos y autónomos, el futuro del sector.

Según Hackett, compartir los costes del desarrollo de estas tecnologías permitirá a Ford mantener una hoja de balance fuerte y estar preparado financieramente para afrontar cualquier nueva crisis que pueda afectar al sector.