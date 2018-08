El campo de golf del histórico Hotel Biltmore de Coral Gables (Miami-Dade), de 18 hoyos y par 71, está siendo restaurado para recuperar el desafiante espíritu original del diseño realizado en 1925 por Donald Ross (1872-1948).

Con un costo de 2,5 millones de dólares, la restauración a cargo del veterano arquitecto de campos de golf Brian Silva comenzó el 5 de julio y está previsto que concluya en diciembre próximo.

En todo ese tiempo el campo, uno de los nueve diseñados por Ross que están en la lista de los mejores 100 del país, permanecerá cerrado al público, pero el sacrificio merecerá la pena.

Bob Coman, director de golf del hotel Biltmore, afirma que el propósito principal es hacer que "la intención del diseño de Donald Ross sea una experiencia auténtica para el golfista sofisticado de hoy en día" y a la vez que el "jugador regular pueda disfrutar de este espectacular campo".

Para conseguirlo se va a instalar hierba de las Bermudas en los tees, las calles y los greens, a crear bunkers nuevos, a mejorar las áreas de juego corto y de práctica y a establecer hoyos "desafiantes y distintivos", además de extender el largo a más de 7.100 yardas (6,4 km) para convertirlo en un campo digno de grandes campeonatos.

Nacido en Escocia pero asentado en Estados Unidos desde joven, Ross diseñó 413 campos de golf en este país.

Silva explica que en los planos de Ross había más bunkers de los que existen en la actualidad y la idea es colocar más obstáculos de este tipo, lo que supondrá "más 'movimiento' en las calles, con más vueltas y recovecos entre el tee y el green para llegar al hoyo".

Los bunkers nuevos van a "impactar" tanto en la estética del campo como "en la estrategia del juego", señala el experto.

Sobre lo segundo, dice que "los jugadores más expertos podrán seguir la ruta más arriesgada para acortar la distancia entre el tee y el green, la prueba de fuego máxima de un buen campo de golf".

"Un campo como este va a mantener el interés de un jugador experto, pero a la vez va a ser completamente manejable para un jugador que solo desee pasar un rato agradable", dice Silva.

Según un comunicado de este centro golfístico, el campo de golf del hotel Biltmore está en consideración para acoger en el futuro el PGA-Champions Tour.

El Biltmore, que durante décadas fue la meca del golf en el sur de Florida, acogió el abierto por invitación Miami Biltmore/Coral Gables del PGA Tour entre 1931 y 1937 y entre 1959 y 1962.

Desde hace 54 años el Biltmore Golf Club es la sede del campeonato internacional Junior Orange Bowl para mujeres y varones y desde enero de 2018 alberga la escuela de golf Jim McLean.

La lista de jugadores que han hecho el recorrido de este histórico campo es larga y está llena de figuras: Tiger Woods, Bubba Watson, Sergio García, Rickie Fowler, Mark Calcavecchia, Jim Simon, Gary Koch, Lexi Thompson, Brooke Henderson, Inbee Park, Grace Park, Christie Kerr, Kelli Booth y Michelle McGann, entre otros.

No solo el golf tiene historia en el Biltmore. El hotel de 275 habitaciones, enclavado en el residencial y exclusivo Coral Gables y miembro de la organización Leading Hotels of the World (Principales hoteles del mundo), ha sido un lugar favorito para líderes y celebridades de todo el mundo desde que abriera sus puertas en 1926.

Rodeado de 150 acres (96,9 hectáreas) de jardines tropicales, se asemeja a la famosa Giralda de Sevilla (España) y muestra la influencia de los estilos clásicos italiano, morisco y español.

Además del campo de golf diseñado por Donald Ross, cuenta con canchas de tenis, una enorme piscina, spa, gimnasio, varios restaurantes, entre ellos el galardonado Palme d'Or, y salas de conferencias.