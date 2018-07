A través de una combinación atrevida de apoyo a eventos deportivos y culturales junto con campañas publicitarias icónicas, Kia ha conseguido elevar la imagen de su marca en Estados Unidos.

Cuando Kia llegó al mercado nacional, hace más de 20 años, la maraca surcoreana se situó al final de la lista de los fabricantes en términos de calidad, precio, prestaciones y percepción entre el consumidor.

En junio, el Estudio de Calidad Inicial de J.D. Power (IQS), el análisis de referencia en término de calidad de los vehículos que se venden en Estados Unidos, certificó que Kia es, por cuarto año consecutivo, la marca de producción masiva número uno, superando incluso a marcas de lujo como Porsche, Lexus, o BMW.

Los ejecutivos de Kia en Estados Unidos se muestran especialmente orgullosos del increíble salto cualitativo conseguido por la marca surcoreana en las últimas dos décadas.

Pero de forma paralela a la mejora de los vehículos de Kia, parte del éxito de la marca, especialmente en el mercado hispano, está siendo su apoyo a eventos deportivos y culturales en combinación con unas campañas publicitarias que han roto la imagen clásica de la compañía.

Un ejemplo es el patrocinio de Kia de "The Association", una liga de fútbol sala de Los Ángeles cuyos equipos están formados por músicos, artistas, diseñadores y creadores de empresas como Space X, Beats by Dr. Dre o Red Bull.

Cuando el pasado 5 de julio se jugó la final de la liga, Kia invitó al evento a Sara Sandoval, una artista de origen mexicano que diseñó la camiseta de los jugadores del partido "all-stars" de "The Association".

Sandoval se convirtió en uno de los rostros del movimiento de los "dreamers" (soñadores), jóvenes en situación irregular que llegaron al país como niños, cuando hace cuatro meses reveló en su canal de YouTube, "Simply Sara Art", su situación legal en el país norteamericano.

Sandoval nació en México y se trasladó a Estados Unidos con sus padres cuando tenía un año de edad. En la escuela secundaria se enteró de que, por una equivocación del abogado de la familia, estaba de forma irregular en el país a pesar que sus hermanos sí eran ciudadanos estadounidenses.

A pesar de su situación, Sandoval se ha convertido en una reconocida grafitera angelina con miles de seguidores en sus canales de YouTube e Instagram.

"Realmente aprecio que The Association (Kia y Adidas) me esté dando esta oportunidad. Como la mayoría de 'dreamers', sólo quiero ser tratada como cualquier otro ciudadano y tener las mismas oportunidades", declaró Sandoval en una entrevista a Efe.

Sandoval reconoció que su estatus como indocumentada "básicamente ha creado mi arte".

"Me ha ayudado a distraerme y hacerme sentir libre en un momento en el que no me sentía libre. Antes de la Ley de Fomento para el Progreso, la Asistencia y la Educación para Menores Extranjeros no podía trabajar, no podía utilizar PayPal para vender mi arte y no podía monetizar mi canal de YouTube", explicó.

Por eso, la artista dijo que el apoyo que ha recibido de Kia a través del diseño de las camisetas de "The Association" es muy importante.

"Me honra cada vez que alguien está interesado en mi arte. Incluso más cuando es una compañía o un evento que me ayudará a que mi arte sea visto incluso por más personas", terminó señalando.

El apoyo de Kia a Sandoval no es el único de la marca sucoreana a jóvenes artistas hispanos en Estados Unidos.

El año pasado, Kia patrocinó la gira por algunas de las principales ciudades estadounidenses de las blogueras latinas Ada Rojas y Rocío Mora.

Con la excusa de hablar de la "problemática" de su pelo rizado, Rojas y Mora aprovecharon para montar un espectáculo itinerante que se centraba en los estereotipos que existen en la sociedad estadounidense sobre lo que supone ser una mujer latina en general, y en especial afrolatina.

Para Kia, el patrocinio de este tipo de artistas y espectáculos, que quizás otras grandes marcas huyen por ser demasiado atrevidos, se ha convertido en una poderosa herramienta.

Un portavoz del fabricante explicó a Efe que "Kia es una marca joven e innovadora. Nuestros consumidores latinos son muy importantes para nosotros y el poder proveer experiencias únicas que apoyan sus intereses al igual que su comunidad, es la razón por la que hacemos este tipo de eventos".

"Nuestra visión es seguir apoyando comunidades diversas, brindándoles eventos gratuitos que inspiran al igual que seguir fabricando autos de calidad con el mejor valor, diseño y lo último en tecnología", añadió la compañía.