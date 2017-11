El periodista español Ismael Nafria, durante una entrevista con Efe hoy, jueves 30 de noviembre de 2017, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (México). El éxito del nuevo modelo de negocio implantado por el diario The New York Times, basado en la suscripción a la versión digital, demuestra que los periódicos pueden sobrevivir al impacto de las nuevas tecnologías. Esta es la tesis del libro "La reinvención de The New York Times", escrito por el periodista español Ismael Nafria y que fue presentado hoy en el simposium "TVMorfosis" que se celebra en Guadalajara (Jalisco) con motivo de la Feria Internacional del Libro (FIL). EFE