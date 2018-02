La zona turística del norte de Florida, que incluye las áreas históricas más antiguas del país, ha puesto en marcha una campaña para atraer el turismo familiar con una mezcla de sol, playa, cultura e historia alrededor de la ciudad de San Agustín.

De cara a la próxima Semana Santa, la campaña presenta a San Agustín como uno de los mejores destinos para viajar con niños pequeños, preadolescentes y adolescentes con unos precios muy económicos y con actividades que mezclan la diversión y el descanso con el aprendizaje de la historia más antigua de Estados Unidos.

La bahía de San Agustín está presidida por el imponente castillo de San Marcos, el fuerte de mampostería más antiguo de EE.UU. continental.

Construido en 1672 con bloques hechos de coquina fue el puesto fronterizo más al norte del imperio español en el Nuevo Mundo.

De la avenida San Marcos, caminando hacia el sur por la calle St. George, comienza un recorrido por los monumentos más emblemáticos como la escuela de madera más antigua, que se abrió hace más de 200 años.

Aquí los niños aprenden en vivo cómo era la vida cotidiana del siglo XVII.

San Agustín cuenta con trolebuses Old Town y un tren turístico Ripley's que hacen paradas en más de 20 puntos alrededor de la ciudad, con parada en la cárcel vieja y el museo Ripley's Believe It or Not!.

El recorrido histórico de la ciudad se complementa con una parada en alguna heladería hasta llegar al cercano barrio Colonial Quarter, donde se muestra cómo era la vida diaria en el asentamiento más antiguo del país fundado por el español Pedro Menéndez de Avilés en 1565.

El barrio colonial ofrece múltiples opciones para disfrutar de una cena en familia y seguir aprendiendo historia, esta vez gastronómica.

Muchos de los restaurantes sirven auténticos platos españoles, pero la oferta gastronómica es diversa como lo es Florida.

Toda esta zona tiene 42 millas de costa desde las playas de Ponte Vedra a Crescent Beach en el sur que incluye la playa de San Agustín.

Para entrar en contacto directamente con la naturaleza se recomienda el parque estatal Anastasia, que incluye un rico ecosistema y abundante flora y fauna, y donde se pueden alquilar kayaks, canoas y tablas de paddleboard.

Para emociones fuertes, en la granja de caimanes y el zoológico hay cientos de animales además de curiosos lémures, coloridas aves y tortugas gigantescas.

La costa histórica de Florida cuenta con una larga conexión con la piratería, un tema apasionante para los niños. El museo St. Augustine Pirate and Treasure Museum tiene la colección más grande de artefactos auténticos de piratas.

La "búsqueda de tesoros" del museo, los entretenidos paseos guiados por "piratas" y las batallas en alta mar que se escuchan con sonido envolvente complementan la actividad turística pensada en las familias.

Las exposiciones de este museo permiten la interacción con cofres de tesoros y cañones que disparan de verdad y que presentan lo que fue el auge de la piratería en el Caribe.

Otra de las opciones para las familias es realizar un tour diseñado específicamente para niños, que consiste en una caminata guiada de 30 minutos por las históricas calles del centro de la ciudad durante la cual aprenden, por ejemplo, a utilizar un catalejo o un compás como lo hacían los marinos y piratas.

Al ponerse el sol la atracción más recomendable es una réplica de un galeón español para 127 pasajeros donde presentan espectáculos de piratas.

Entre otras muchas actividades destacan también las visitas diarias y catas de vino en una bodega o la caminata de arte del primer viernes de mes.