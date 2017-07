Fotografía sin fecha cedida hoy, jueves 13 de julio de 2017, por Visa Inc., que muestra a los directivos de la multinacional Visa Inc. Daniel Andrade (i), Allen Cuelli (2-i), Rubén Salazar (d) y Vanesa Meyer junto a los ejecutivos de la empresa tecnológica YellowPepper, Alexander Sjögren (2-d, arriba) y Serge Elkiner (abajo) mientras posan antes del anuncio de un acuerdo de cooperación para brindar opciones de pagos a través de móviles para aquellos que no tienen teléfonos inteligentes en Latinoamérica y el Caribe. EFE/Visa Inc./SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS

