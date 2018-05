27 may 2018

EFEUSA Washington 27 may 2018

Rudy Guiliani, el abogado del presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró hoy que el origen de la investigación de la llamada trama rusa en las últimas elecciones estadounidenses fue "ilegítimo".

"No estoy diciendo que (el fiscal especial Robert) Mueller sea ilegítimo. Estoy diciendo que la base sobre la que fue nombrado fue ilegítima", señaló Giuliani en el programa State of the Union de la cadena televisiva estadounidense CNN.