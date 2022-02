Organizaciones defensoras del voto en Georgia alertaron este jueves sobre el proceso de rediseño político a nivel local, que aseguran no ha tomado en cuenta a las comunidades minoritarias, cuyo voto fue crucial en la victoria demócrata en las elecciones de 2020.

“Lo que estamos viendo es que el rediseño de los distritos no ha sido transparente, no ha tenido aporte de la comunidad ni la contribución del público”, advirtió Poy Winichakui, abogada del Southern Poverty Law Center (SPLC), durante una conferencia virtual organizada por la agrupación, la Southern Coalition for Social Justice (SCSJ) y Ethnic Media Services.