22 may 2018

EFEUSA Washington 22 may 2018

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, pidió hoy sanciones "más fuertes" contra el "régimen" del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reelegido este domingo en unas elecciones que consideró una "farsa".

"Las instituciones no tienen ninguna legitimidad ni credibilidad. El sistema político, sus autoridades y su presidente son un fraude. Vamos a dar respuesta a la falta de democracia en Venezuela. No podemos ser indiferentes y no lo seremos", afirmó Almagro en un vídeo difundido en su cuenta de Twitter.