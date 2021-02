Fotograma de archivo cedida hoy por Southwest Film Festival donde aparece Daryle Lamont Jenkins, director ejecutivo de One People's Project, durante una escena del documental "Alt-Right: Age of Rage". EFE/Southwest Film Festival /SOLO USO EDITORIAL /SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Fotografía de archivo fechada el 6 de enero de 2021 donde aparece Jacob Albert Chansley (c), un miembro del movimiento de teorías de la conspiración QAnon conocido como Jake Angeli O "Yellowstone Wolf", mientras camina junto a otros simpatizantes de Trump por los pasillos del Capitolio en Washington (EE.UU). EFE/EPA/Jim Lo Scalzo

Una camiseta con la leyenda "Pinochet did nothing wrong" (Pinochet no hizo nada malo) y la arenga de fondo de Donald Trump: ultraderechistas, supremacistas blancos y conspiranoicos irrumpían el pasado 6 de enero en el Capitolio, en un salto de la semiclandestinidad de internet a la lucha abierta, espoleada por el ahora expresidente, que afronta un juicio político.

Ese día, algunos seguidores de Trump aparecieron en Washington DC con camisetas negras ensalzando al dictador chileno (quien gobernó de facto entre 1973 y 1990) en toda una declaración de intenciones.