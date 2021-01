El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, calificó este jueves de "terroristas internos" a los seguidores del presidente Donald Trump que asaltaron el miércoles el Congreso en una caótica jornada que dejó cuatro muertos.

"No fue desorden. No fue una protesta. No les llamemos manifestantes. Eran una turba de alborotadores, insurgentes, terroristas internos", dijo Biden en una intervención desde Wilmington (Delaware).