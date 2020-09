El candidato presidencial demócrata, Joe Biden, instó este domingo a los senadores republicanos que primen el interés del país al de su partido y que no confirmen a ningún nominado al Tribunal Supremo de EE.UU. presentado por el presidente, Donald Trump, antes de las elecciones del 3 de noviembre.

"No soy ingenuo. No me dirijo al presidente de Trump, que hará lo que quiera, no me dirijo a (el líder de la mayoría republicana en el Senado) Mitch McConnell que hará lo que quiera, y lo hace, hablo a esos republicanos que están ahí, a los senadores republicanos que en el fondo saben lo que es bueno para el país (...) y no solo lo que es bueno para el partido", dijo Biden.