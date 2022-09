El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, dijo este viernes que podría tener "efectos contraproducentes" declarar a Rusia como un Estado patrocinador del terrorismo por la invasión de Ucrania, un asunto que está estudiando el Congreso estadounidense.

"Hay problemas con la designación de patrocinador del terrorismo. Puede tener consecuencias no deseadas que no solo no serían útiles, sino que incluso pueden ser perjudiciales", dijo Blinken en una rueda de prensa en Washington junto al ministro jordano de Exteriores, Ayman Safadi.