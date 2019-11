El empresario estadounidense y ex alcalde de la ciudad de Nueva York, Michael Bloomberg, habla en el Bloomberg Global Business Forum 2019 en el Hotel Plaza en Nueva York, Nueva York, EE. UU., el 25 de septiembre de 2019. EFE/EPA/Peter Foley/Archivo

El exalcalde de Nueva York y posible candidato en las primarias del Partido Demócrata, el multimillonario Michael Bloomberg, ha iniciado este viernes una campaña de publicidad, por valor de cien millones de dólares, en cuatro estados de EE.UU. en contra del presidente Donald Trump.

Como decía hoy un artículo de The New York Times, Bloomberg aún no ha declarado si se postulará finalmente para presidente en 2020 que, de todos modos, ya está a punto de convertirse en el mayor gastador de la carrera presidencial.