Fotografía de un puesto con ediciones del libro 'Fear: Trump in the White House' (Miedo: Trump en la Casa Blanca) del periodista estadounidense Bob Woodward hoy, martes 11 de septiembre de 2018, en una librería de Nueva York (EE.UU.). EFE

Fotografía de un puesto con ediciones del libro 'Fear: Trump in the White House' (Miedo: Trump en la Casa Blanca) del periodista estadounidense Bob Woodward hoy, martes 11 de septiembre de 2018, en una librería de Nueva York (EE.UU.). EFE

El veterano periodista Bob Woodward sacó hoy a la venta su esperada crónica del primer año en el poder del presidente, Donald Trump, un libro con el que el reportero que ayudó a destapar el caso Watergate espera ayudar a los estadounidenses a "despertar" ante un "momento crucial" en el país.

Los extractos más importantes de "Fear: Trump in the White House" ("Miedo: Trump en la Casa Blanca") ya se hicieron públicos la semana pasada, pero eso no rebajó el interés en el libro, que se convirtió en el número uno en ventas en las plataformas digitales de Amazon y Barnes and Noble.