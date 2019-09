El ministro español de Asuntos Exteriores en funciones, Josep Borrell (c); la alta comisionada para la Agenda 2030, Cristina Gallach (i), y el secretario de Estado de Cooperación Internacional de España, Juan Pablo de Laiglesia (d), intervienen durante una presentación del Informe de Progreso sobre la implementación de España de la Agenda 2030, celebrada este miércoles en el Instituto Cervantes en Nueva York (Estados Unidos), donde Borrell advirtió, especialmente a los jóvenes, de las dificultades para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). EFE/ Said Bazze

El ministro español de Exteriores, Josep Borrell, advirtió este miércoles en Nueva York, sobre todo a los jóvenes, de las dificultades para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) puesto que la "sociedad civil se va a dividir, se va cuartear", aunque al final la consecución de todo ello permitirá un "mundo mejor".

"Es necesario movilizar la sociedad civil, pero siendo conscientes de que no es una kermés, una fiesta a la que vamos a sacudir a unos gobiernos que no hacen lo que debieran porque no son conscientes de lo que deben hacer o no tienen la capacidad política de hacerlo", dijo durante la presentación del Informe de Progreso sobre la implementación de España de la Agenda 2030.