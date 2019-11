La desinformación vertida por Rusia en Twitter durante 2017 ha sido menos eficaz que lo que se temía porque los estadounidenses "no son tan crédulos como para ser manipulados" por esas intervenciones, dijo a Efe Sunshine Hillygus, coautora de un artículo que publica hoy Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

"Es terrible que Rusia haya hecho el intento y debemos preocuparnos no solo porque lo hizo, sino por la medida en que haya podido cambiar la conducta de los candidatos", dijo en una entrevista telefónica Hillygus, directora de la Iniciativa de Metodología de Encuestas en la Universidad Duke, de Carolina del Norte.