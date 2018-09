Joven, latina y de religión judía, la demócrata Alma Hernández compite por un puesto en la asamblea legislativa de Arizona en las elecciones del 6 de noviembre sin dejarse amilanar por las barreras y los miedos.

"Muchos me decían que aún no era mi tiempo, que era joven, mujer, latina, pero esos factores los vi como una motivación para contender, no permití que otros me pararan", dijo a Efe Hernández, que tiene 25 años y ha estado involucrada desde los 14 en campañas políticas y en temas de inmigración, salud y educación públicas.