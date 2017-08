Las autoridades de Virginia llamaron a la "unidad" y pidieron a los extremistas que salieran del estado, un día después de la violenta jornada en Charlottesville que dejó tres muertos y forzó al presidente Donald Trump a apuntar directamente a los supremacistas blancos. En la imagen David Duke (c) ex miembro del Klu Klux Klan, quien ofreció un inquietante recordatorio al presidente estadounidense en un mensaje de Twitter. "Le recomendaría que se echase un buen vistazo en el espejo y recordase que fueron los blancos estadounidenses quienes le llevaron a la Presidencia, no los izquierdistas radicales". EFE/ARCHIVO