China es "un adversario" de los Estados Unidos, no un "enemigo", aseguró hoy ante el Senado el general Mark Milley, nominado como futuro jefe del Estado Mayor Conjunto, pero sostuvo que para que la situación no cambie, las Fuerzas Armadas estadounidenses deben "estar preparadas" y no ceder su "ventaja".

"China no es un enemigo -quiero dejar eso claro-, es un adversario (...). En términos militares, un enemigo es aquel con el que existe un conflicto armado, con el que estás en guerra y no estamos en esa situación", señaló Milley durante su audiencia de confirmación ante la Cámara Alta.