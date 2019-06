La comisaria de la exposición "Shall Not Be Denied", Janice Ruth, posa frente al busto de la emblemática sufragista Susan B. Anthony, el pasado 30 de mayo de 2019, en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos en Washington (EE.UU.). EFE

Una visitante observa una vitrina con documentos expuestos en la muestra "Shall Not Be Denied", el pasado 30 de mayo de 2019, en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos en Washington (EE.UU.). EFE