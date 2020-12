Más de un mes después de las elecciones del 3 de noviembre, el Colegio Electoral se prepara para certificar este lunes al demócrata Joe Biden como presidente de EE.UU., tras rechazar el Tribunal Supremo las demandas del republicano Donald Trump, quien aún no reconoce la derrota.

"No, no se ha terminado. Seguiremos. Y vamos a continuar avanzando", dijo Trump este domingo en una entrevista en la cadena conservadora Fox pese a que ya no quedan vías legales claras para negar la victoria en las urnas de Biden.