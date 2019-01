El congresista demócrata Alcee Hastings, que representa un distrito del sur de Florida, anunció hoy que fue diagnosticado con cáncer de páncreas y que está siendo tratado en un centro especializado en Washington.

"Hace poco me diagnosticaron cáncer de páncreas, y en medio de esta noticia traumatizante me pregunté no solo si sobreviviría a esta enfermedad, sino también si afectaría mi capacidad para realizar mis tareas", manifestó en un comunicado Hasting, de 82 años.