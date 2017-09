La reconocida icono de los derechos civiles Dolores Huerta se unió hoy a Kathy Tran, candidata a la Cámara de Delegados del estado de Virginia, para movilizar el voto en la región de cara a los comicios estatales del próximo 7 de noviembre, en los que se elegirá también gobernador y vicegobernador.

"Con Donald Trump, que recientemente derogó DACA, estamos enfrentando la intolerancia, la misoginia, homofobia y xenofobia. No podemos permitirnos elegir representantes a nivel local que se alíen con Trump", dijo Huerta, que participó en actividades de puerta a puerta junto a la organización pro inmigrante Casa en Acción y People For American Way (PFAW).