Fotografía facilitada por el Cuerpo de Marines de los EE. UU. A través de DVIDS que muestra a un niño que mira el avión mientras se dirige hacia su vuelo durante una evacuación en el Aeropuerto Internacional Hamid Karzai, Kabul, Afganistán.EFE/EPA/Sgt. Samuel Ruiz / US Marine Corps via DVIDS/SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)