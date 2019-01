La crisis política por el cierre parcial de la Administración se mantuvo hoy sin visos de solución, con reproches mutuos entre el presidente, Donald Trump, que insistió en la necesidad de levantar un muro en la frontera con México, y la oposición demócrata, contraria a esa idea.

"No quiero un muro, no quiero un muro, no quiero un muro", repitió hoy la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, en una rueda de prensa en el Capitolio celebrada cuando se cumplen 27 días desde el inicio de la parálisis administrativa.