El libro debut de Donald Trump Jr., el hijo mayor del presidente de EE.UU., se ha erigido como uno de los más vendidos esta semana según The New York Times y Amazon gracias a la polémica de su contenido y de "compras en gran volumen" que, apuntan los críticos, son del Partido Republicano.

"Triggered: How The Left Thrives on Hate and Wants to Silence Us" (Provocado: cómo la izquierda se alimenta del odio y nos quiere silenciar) salió a la venta el 5 de noviembre y este viernes figuraba número uno en la lista de no ficción elaborada por New York Times (NYT) y número dos en la de Amazon.