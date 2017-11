El presidente de Argentina, Mauricio Macri (d), recibe la Insignia de Oro del Americas Society/Council of the Americas (AS/COA), de manos de su presidente emérito, Bill Rhodes (i), y de la presidenta y directora ejecutiva, Susan Segal (c), hoy, martes 7 de noviembre de 2017, en la sede del consejo en Nueva York (EE.UU.). Macri, quien fue premiado por su liderazgo transformador en la República Argentina y en toda la región, llegó hoy a Nueva York para una visita de 48 horas centrada fundamentalmente en reuniones con grupos de inversores, que se prolongarán hasta hoy martes. EFE