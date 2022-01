La familia de la soldado Vanessa Guillén y legisladores federales celebraron este miércoles que el presidente Joe Biden firmara una orden ejecutiva que tipifica el acoso sexual como delito en el Código de Justicia Militar de Estados Unidos.

"Me pone a la vez feliz y triste porque me recuerda todo el trabajo que tuvimos que hacer para llegar a este punto hoy. Y también me enorgullece mucho ver que estamos honrando a mi hermana de la mejor forma posible y que su legado continúa viviendo para hacer no solo al mundo un mejor lugar sino específicamente a las Fuerzas Armadas. Su propósito en este mundo era salvar las vidas de otras personas", dijo a la cadena NewsNation Mayra Guillén, hermana de Vanessa.