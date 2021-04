Un centenar de líderes empresariales del país discutieron este fin de semana su respuesta a las reformas electorales impulsadas por legisladores republicanos, consideradas por muchos un intento de limitar el derecho de voto de las minorías, según confirmó a Efe este lunes uno de sus organizadores.

Los ejecutivos se reunieron el sábado virtualmente y trataron acciones para "proteger los derechos de voto" en el país, según un resumen enviado a los participantes por Jeffrey Sonnenfeld, profesor de la Escuela de Gestión de la Universidad de Yale, que convocó el evento junto a Leadership Now Project y The Coalition for Inclusive Capitalism.