Joe Biden speaks during the final presidential debate at Belmont University in Nashville, Tennessee, USA. EFE/EPA/JIM BOURG / POOL

El laureado periodista Evan Osnos ha pasado los últimos años siguiendo los pasos del presidente electo Joe Biden, y analizando un ascenso político en el que la perseverancia y el centrismo han resultado claves para convencer al mayor número de estadounidenses de la historia a votar por él en las elecciones, según explicó en una entrevista con Efe.

Ganador del premio Pulitzer, Osnos publicó recientemente "Joe Biden. The Life, the Run and What Matters Now", una biografía no oficial que bebe de sus artículos en la revista The New Yorker y de entrevistas con decenas de fuentes, comenzando por el propio Biden, al que ha visto evolucionar de una manera particular en su faceta pública.