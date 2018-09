La intervención militar internacional en Venezuela no es la solución "ideal", pero debe estar "en la mesa" a la hora discutir las opciones ante el caos y la crisis humanitaria que vive el país, dijo hoy Fernando Cutz, exdirector para Sudamérica del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca.

"No digo que sea ideal la intervención militar internacional. No lo es, pero la verdad es que ahora mismo no veo otra salida que sacando al (presidente venezolano Nicolás) Maduro por la fuerza, la cuestión es cómo", sostuvo Cutz en una conferencia en el centro de estudios Wilson Center.