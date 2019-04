El exenviado especial para Corea del Norte Joseph Yun confirmó hoy que autorizó el pago de unos dos millones de dólares a Pionyang por "los cuidados médicos" que recibió el joven Otto Warmbier, fallecido en 2017 tras pasar 17 meses preso en el país asiático.

"Tan pronto como Corea del Norte me dijo que esta factura de dos millones debía ser abonada, me puse en contacto con mi jefe, el por entonces secretario de Estado, Rex Tillerson, que me respondió poco después que sí, que siguiera adelante y firmara (la factura)", dijo Yun este lunes en una entrevista a la cadena CNN.