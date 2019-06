El ex presidente estadounidense Jimmy Carter habla ante la prensa el 8 de octubre de 2009, en la sede del Gobierno dominicano en Santo Domingo, tras un encuentro con el presidente de República Dominicana, Leonel Fernández. EFE/Orlando Barría/Archivo

El expresidente Jimmy Carter (1977-1981) aseguró hoy que "sin duda los rusos interfirieron" en las elecciones de 2016 y sugirió que el actual mandatario, Donald Trump, no hubiera ganado sin la ayuda de Moscú.

"No hay duda de que los rusos interfirieron en la elección, y pienso que esa interferencia, que todavía no se ha cuantificado, si fuese investigada mostraría que Trump no ganó realmente la elección de 2016", dijo Carter al participar durante un foro patrocinado por el Centro Carter en Leesburg (Virginia).