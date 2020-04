"A medida que nuestro estado y nación continúan sufriendo los efectos devastadores de COVID-19, se ha vuelto cada vez más claro que la regla de carga pública de la Administración del presidente Donald Trump exacerbará aún más el problema y castigará a Nueva York y otros estados ricos en inmigrantes al negar a muchos la capacidad de obtener atención médica", indicó la fiscal general de Nueva York, Letitia James (c), que lidera la coalición. EFE/EPA/Jim Lo Scalzo/Archivo

La Fiscalía general de Nueva York recurrió por segunda vez, junto a Vermont y Connecticut, a la corte federal para el distrito sur, en Manhattan, para pedir que se vuelva a detener temporalmente la regla de "carga pública", que entró en vigencia el pasado 24 de febrero, debido a la pandemia del coronavirus.

El recurso legal fue presentado la noche del martes junto con los estados de Vermont y Connecticut y la ciudad de Nueva York luego de que la Corte Suprema del país decidiera el pasado viernes no actuar en este tema, que perjudica a los inmigrantes que quieren obtener la residencia pero que no pueden porque reciben ayudas públicas y no son autosuficientes.