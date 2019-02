El Gobierno rechazó hoy acoger o dejar entrar a Estados Unidos a Hoda Muthana, una mujer que supuestamente huyó de Alabama en 2014 para unirse al Estado Islámico (EI) y que ahora ha dicho estar "arrepentida" de haberlo hecho.

"La señora Hoda Muthana no es una ciudadana de EE.UU. y no será admitida. No tiene ningún fundamento legal, ni ningún pasaporte válido de EE.UU., ni ningún derecho a un pasaporte ni visado para viajar a EE.UU. Seguimos recomendando a todos nuestros ciudadanos que no viajen a Siria", señaló el secretario de Estado, Mike Pompeo, en un comunicado.