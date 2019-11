Un reportaje publicado este lunes por los medios estadounidenses The New York Times y The Intercept expone la "amplia influencia" de Irán en el Gobierno de Irak, resultado de años de espionaje para "controlar" a sus líderes e infiltrarse en "todos los aspectos de su vida política, económica y religiosa".

El reportaje se basa en "cientos de informes y cables escritos principalmente en 2014 y 2015 por funcionarios del ministerio de Inteligencia y Seguridad iraní que trabajaban sobre el terreno en Irak", un archivo que fue enviado de forma anónima al medio The Intercept, que a su vez lo compartió con The New York Times.