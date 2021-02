Irán insistió este lunes en que limitará algunas de las inspecciones internacionales a sus instalaciones nucleares este mes si los otros miembros del acuerdo nuclear de 2015 no cumplen con sus obligaciones.

"En caso de que las otras partes no cumplan sus compromisos, el Gobierno iraní estará obligado a suspender la implementación voluntaria del Protocolo Adicional del TNP (Tratado de No Proliferación nuclear)", subrayó el portavoz del Ministerio de Exteriores, Said Jatibzadeh.