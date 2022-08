Un juez de Florida (EE.UU.) declaró "inconstitucional" este jueves una polémica ley estatal sobre educación y libertad individual que prohíbe en escuelas y empresas un supuesto "adoctrinamiento" basado en una corriente que sostiene que el racismo es sistémico en la sociedad estadounidense.

La nueva ley HB7, conocida como "Stop the Wrongs to Our Kids and Employees (W.O.K.E.) Act (Ley Detenga los errores de nuestros hijos y empleados), fue impulsada por el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, y promulgada en julio pasado.