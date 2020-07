Fotografía de campaña electoral cedida donde aparece la demócrata Marcela Mitaynes que este jueves salió elegida por el distrito 51, situado en el barrio de Brooklyn, Nueva York. EFE/Marcela for NY /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS

Fotografía de campaña electoral cedida por Marcela for NY que muestra a la demócrata Marcela Mitaynes que este jueves salió elegida por el distrito 51, situado en el barrio de Brooklyn, Nueva York (EEUU). EFE/ Marcela For Ny SOLO USO EDITORIAL NO VENTAS