El jefe de la ONU, António Guterres, respaldó hoy a las decenas de miles de jóvenes que este viernes se movilizaron en todo el mundo para exigir acciones contra el cambio climático y demandó a los líderes internacionales decisiones urgentes para salvar el planeta.

"Mi generación ha fracasado a la hora de responder adecuadamente al dramático desafío del cambio climático. Esto se lo notan mucho los jóvenes. No me extraña que estén enfadados", señaló Guterres en un artículo de opinión publicado en el diario británico The Guardian.