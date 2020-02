El político conservador nicaragüense Noel Vidaurre se mostró seguro este jueves en Miami que la presión nacional e internacional va hacer que las elecciones previstas en Nicaragua para 2021 se celebren y auguró que el "dictador" Daniel Ortega será "desalojado del poder" por esa vía.

La violencia no es "una opción viable", "no queremos más sangre", dijo a Efe Vidaurre, quien defiende la idea de un bloque de centro derecha que no haga alianzas con fuerzas de izquierda ni sandinistas disidentes de cara a esos comicios y dice tener el apoyo del Partido Conservador.