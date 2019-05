6 may 2019

EFEUSA Washington 6 may 2019

El Comité Judicial de la Cámara de Representantes, bajo mayoría demócrata, adoptó hoy el primer paso para acusar de desacato al fiscal general, William Barr, por no entregar al Congreso una versión completa sin censurar del informe de la llamada trama rusa.

El presidente de ese comité, el liberal Jerrold Nadler, fijó para el próximo miércoles, 8 de mayo, a las 10.00 a.m. (ET) el voto para ver si se declara o no a Barr en desacato, según un comunicado publicado en la página web del órgano que preside.